Kulturamt lädt zum Dialog ein

Das Kulturamt der Stadt Bamberg hat im Bürgerlabor zum Dialog mit Kulturschaffenden und Kulturinteressierten eingeladen. Die Ergebnisse sollen in den Kulturentwicklungsplan einfließen. Highlight war das "Kultopoly-Spiel" am Boden des Bürgerlabors. Der Kulturwissenschaftler und stellvertretende Kulturamtsleiter Oliver Will zieht in der Mitteilung aus dem Rathaus eine rundweg positive Bilanz: "Wir hatten durchweg sehr schöne Begegnungen und Diskussionen. Einmal fand sogar vor Ort eine Vernetzung von Bürgern mit einem konkreten Anliegen und Theaterleuten, die zufällig gleichzeitig im Labor waren, statt." Im März ist eine zweite Runde der Gespräche geplant.

"Begrüßt wurde von den Bürgern sowie Kulturinteressierten vor allem, dass nun erstmals Ergebnisse vorliegen. Auch der Umfang der Untersuchungen zum Kulturentwicklungsplan wurde so vielen erstmals deutlich. Die Resonanz war positiv und ungebrochen die Bereitschaft, hier im weiteren Prozess mitzugestalten", freute sich Bürgermeister und Kulturreferent Christian Lange (CSU).

Zur Kulturstadt Bamberg brachten die Bürger die unterschiedlichsten Perspektiven ein, informierten sich, gaben eigene Impulse und formulierten Anliegen: unter anderem Theaterpläne für die nächsten Jahre, Neuigkeiten zum Konzertgeschehen und spannende Informationen zu bisher verborgenen Geschichtszeugen der Mobilitätsstadt Bamberg.

Rege Diskussionen gab es den Angeben zufolge auch zur Zukunft der Bildenden Kunst und Belangen der Stadtteilkultur. "Vor allem beim Kultopoly-Spiel wurde deutlich, wie unterschiedlich die Kulturstadt-Bilder der Bürger sind und wie wichtig die Vielfalt der heimischen Kulturlandschaft ist, um den verschiedenartigen Interessen gerecht zu werden", betonte Oliver Will.

Vom 3. bis 5. März wird das "Bürgerlabor Kulturentwicklung" erneut für einen weiteren Austausch zu diesem Thema öffnen. Dann gibt es auch die Möglichkeit sich von Kulturwissenschaftler Oliver Will durch die Tafeln führen zu lassen. red