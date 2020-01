Kulturamt fährt zu den Symphonikern

Das Kulturamt Haßfurt fährt am Mittwoch, 15. Januar, zu den Bamberger Symphonikern nach Bamberg. Abfahrt ist um 18.55 Uhr an der Christuskirche in Haßfurt. Für die Fahrt und das Konzert der Symphoniker gibt es noch eine Restkarte, wie es in der Ankündigung des Haßfurter Kulturamts weiterhin heißt. red