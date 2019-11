Kulturamt fährt zu den Symphonikern

Der Konzertbus des Kulturamts Haßfurt fährt am Sonntag, 17. November, zum Konzert "Unser Solohornist spielt Strauss" der Bamberger Symphoniker. Das erste Abonnementkonzert der Saison 2019/2020 beginnt um 17 Uhr im Joseph-Keilberth-Saal der Bamberger Konzerthalle. Die Abfahrt nach Bamberg ist um 15.55 Uhr an der Christuskirche in Haßfurt. Für dieses Konzert mit der Busanfahrt gibt es noch Restkarten. Diese sind bei Jörg Michael Krug unter der Telefonnummer 09521/1717 erhältlich. red