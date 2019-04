Kulturabend der Caritas

Der Caritasverband lädt am Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr in die Sattlertorstraße 11 zum Kulturabend ein. Motto: "Flüchtlingen ein Gesicht geben". Hier soll gezeigt werden, dass besondere Menschen mit individuellen Geschichten hinter gängigen Verallgemeinerungen stecken. Eine junge Syrerin berichtet von den Beweggründen ihrer Flucht, dem Weg und Schwierigkeiten, aber auch Stützen bei der Ankunft in Deutschland. Danach können die Teilnehmer bei Häppchen und Getränken noch mehr erfahren. Anmeldungen zum Kulturabend werden per E-Mail unter daniel.sauer@caritas-forchheim.de oder telefonisch unter 0151/ 68148878) angenommen. red