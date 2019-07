"Museum bewegt - Kultur zum Frühstück" veranstalten die Kunstsammlungen der Veste am Donnerstag, 22. August, um 10 Uhr und am Sonntag, 25. August, um 11 Uhr in der Cafeteria. Das Thema ist diesmal "Victoria, Albert und das Haus Sachsen-Coburg und Gotha". Es kommt Besuch aus dem historischen Gotha. Die Großmutter von Prinz Albert, Karoline Amalie von Sachsen-Gotha-Altenburg (1771 - 1848), empfängt zum 200. Geburtstag ihres Lieblingsenkels zum Frühstück und Rundgang. Treffpunkt ist im zweiten Burghof der Veste. Anmeldung ist erforderlich per Mail an t.hoepp@kunstsammlungen-coburg.de oder unter Telefon 09561/87919. red