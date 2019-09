Kultur-Verbindungen mit Gemeinde in Peru

Einige Birkacher und Medlitzer können sich bestimmt noch an das sehr erfolgreiche Missionsprojekt, das zwischen der Kuratie Medlitz/Birkach und Ccatca (Peru) bestand, erinnern. Es wurde damals von Marion und Michael Albrecht ins Leben gerufen und nach 25 Jahren beendet. Diese Partnerschaft ist die Basis für ein weiteres Projekt. An beiden Orten möchte man sich anhand eines lebhaften Gedankenaustauschs und der Entwicklung von Kunstobjekten vor Augen halten, wie sich Tradition und Moderne, Kultur und Identität, Regionalität und Globalisierung begegnen. Das Projekt wurde in den vergangenen Wochen schon von der Familie Albrecht in Peru mit Einheimischen und Künstlern beleuchtet. Sie werden in das Thema einführen und mit den Interessierten Ideen entwickeln. Es wäre schön, wenn Personen aller Altersgruppen mitmachen würden. Bei Fragen stehen Heidi Waidhas und Bernhard Dietz, Bischof-Dietz-Straße 20, zur Verfügung. Termin ist Samstag, 28. September, um 14.30 Uhr im Sängerzimmer "Haus der Bäuerin". red