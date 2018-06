red



Der Kultur- und Sportausschuss tagt am Donnerstag, 5. Juli, um 9 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes Bamberg . Auf der Tagesordnung stehen die Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen mit überörtlicher Bedeutung, diesbezüglich die Sanierung des Anwesens Am Marktplatz 3 in Mürsbach (Gemeine Rattelsdorf), sowie die Sanierung der "Hölzernen Männer" in Baunach. Weitere Punkte sind die aktuelle Situation in Bezug auf das Bauernmuseum.