Kultur und Natur in Albanien

Am Dienstag, 19. November, lädt die Naturforschende Gesellschaft um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Tambosi" am ZOB zu einem Vortrag mit Joachim Milbradt über "Kultur- und Naturgenuss in Albanien" ein. Geschichtsträchtige Ortschaften nebst landschaftlich reizvollen Regionen auf dem Balkan bieten für den Botaniker, Entomologen, Geologen und Historiker reichlichst farbenprächtige Bilder. Länderübergreifend (Griechenland, Mazedonien, Schwerpunkt aber Albanien) bietet eine Exkursion Einblicke in gering berührte Gebiete und geschichtsträchtige alte Siedlungsbereiche der Römer. Religiöse Ikonographie zeigt eine kleine Kirche im Nationalpark Prespasee. Der Massentourismus ist noch auf einige wenige Gebiete beschränkt. Der Eintritt ist frei. red