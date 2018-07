Kultur mitgestalten: Eigene Beats und ein Konzert

red



Kultur in Erlangen ein Jahr mitgestalten, Impulse geben und eigene Projekte entwickeln - all das haben Anna-Maria Bauer und Jan Schneider ein Jahr lang als FSJler im Kulturzentrum E-Werk umsetzen und erfahren können. Innerhalb des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kultur dürfen die beiden nun auch ein eigenes Projekt gestalten.Anna-Maria (21) und Jan (20) haben während ihres FSJ Kultur viele Veranstaltungen, Bands und Künstler im E-Werk betreut. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit dürften sie etliche Aufgaben übernehmen und waren dabei beim Pflegen der Website und Werbung in sozialen Medien eine große Unterstützung für die Mitarbeiter des E-Werks.Jan Schneider, der aus Erlangen kommt, ist in seiner Freizeit angehender Musiker in "Do-it-Yourself"-Manier. Er produziert und rapt selber im jungen Hip-Hop Kollektiv BHB und möchte deshalb in seinem FSJ-Projekt mit einem Workshops anderen jungen Musikern einen Einblick geben, wie man eigene Beats produziert, was einen guten Text ausmacht, wie man mixt und mastert und seine Songs auf digitale Streaming Plattformen bereitstellt. Der Workshop findet am Samstag, 14. Juli, im E-Werk statt. Um vorige Anmeldung unter jan.schneider@e-werk.de wird gebeten.Anna-Maria Bauer, die ursprünglich aus Marburg kommt, hat während ihres FSJ bei vielen Konzerten im E-Werk die Arbeit hinter den Kulissen gemacht. Hat sich um Catering, Band und Künstler aber auch um das Wohl und die Wünsche der Gäste gekümmert. Auch in die Veranstaltungsorganisation war sie eingebunden. Nun darf sie im Rahmen ihres FSJ-Projekts ihr ganz eigenes Konzert von vorne bis hinten planen und durchführen. Anna-Marias Projekt ist ein Wohnzimmerkonzert im Jugendtreff FUXX. Ein Wohnzimmerkonzert ist immer ein ganz besonderes Erlebnis, denn man ist der Band dabei ganz nah. Der neue Jugendtreff FUXX ist im letzten Jahr sowas wie das Zuhause vieler Jugendlicher geworden und so ist diese Location mehr als passend. Anna-Maria hat hierfür die Kicker Dibs engagiert, eine junge Band aus Berlin, die wohl bald kein Geheimtipp mehr sein wird.Das Konzert findet am Freitag, 13. Juli, statt, der Eintritt ist frei!