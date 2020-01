Kultur-Kinderhaus Frensdorf ausgezeichnet

Das AWO Kultur-Kinderhaus St. Elisabeth Frensdorf hat in Zusammenarbeit mit dem KS:BAM (Kultur-Service Bamberg für Schulen und Kitas) den bundesweiten "Mixed up"- Preis in der Kategorie "Kita" gewonnen. Die Preisträger des Wettbewerbs zeigten beispielhaft und in beeindruckender Weise, wie kulturelle Kooperationen mit Kitas und Schulen zu einer kinder- und jugendgerechten Bildung beitragen können, heißt es in einer Mitteilung.

Eingebettet in eine bundesweite Fachtagung konnten bei einer Feierstunde in Mainz Vertreter des KS:BAM und des Kultur-Kinderhauses den Preis entgegennehmen.

"Kulturelle Bildung auf dem Land ist nach wie vor kein Selbstläufer, und bei diesem Thema bundesweit Anerkennung zu erhalten, ist schon beachtlich", freute sich Landrat Johann Kalb (CSU) über die Auszeichnung für das Kinderhaus. "Auch das große Engagement des KS:BAM von Stadt und Landkreis Bamberg wird hier deutlich gewürdigt", sagte der Zweite Bürgermeister und Referent für Bildung, Kultur und Sport, Christian Lange (CSU).

Netzwerk aufgebaut

In der Begründung der Preisjury heißt es: "Im Kultur-Kinderhaus Frensdorf wird kulturelle Bildung von Anfang an engagiert und konsequent gelebt. Im Netzwerk mit Partnern in der Dorfgemeinde und kulturellen Akteuren in der Region wurde über Jahre ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das vielfältige Kunstsparten und Praxisformate einbindet und den Kindern viele Entscheidungsmöglichkeiten offeriert."

"Unseren Entwicklungsweg als Kultur-Kinderhaus sehen wir nicht als beendet an. Denn Kultur bedeutet für uns auch stetige Weiterentwicklung", sagte Barbara Winkler, Leiterin des Kultur-Kinderhauses. In der Mitteilung heißt es außerdem, dass am 26. Juni ein Kultur-Fest im Kinderhaus gefeiert wird. red