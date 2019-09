Unter der Überschrift "Kultur in der Klinik" möchte die Fachklinik "Haus Immanuel" in Hutschdorf zukünftig verschiedene Veranstaltungen sowohl für ihre suchtkranken Patientinnen als auch für die Öffentlichkeit präsentieren. Ziel soll es sein, Berührungspunkte mit verschiedensten kulturellen Bereichen zu ermöglichen. Jetzt wird es bunt in den ersten beiden Etagen der Klinik. Dafür hat Urte Reißmann (Ergotherapeutin an der Klinik) die Malerin Helga Hopfe unter dem Motto "come together" zu einer gemeinsamen Ausstellung eingeladen. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Dienstag, 24. September, um 16 Uhr im "Haus Immanuel" in Hutschdorf statt. Alle Kunstbegeisterten und die, die es werden möchten, sind dazu herzlich eingeladen. red