Bereits im fünften Jahr wird "Kultur in alten Mauern" in Schlüsselfeld durchgeführt. Das Programm bietet laut Presseinformation von Kabarett, Lesung, Bigband, Musical, Stadtführung und Blasmusik ein breites Spektrum von Darbietungen innerhalb der alten Stadtmauern. Die neun Veranstaltungen finden im Bürgersaal der Zehntscheune oder im Stadtmuseum statt.

Lesung

Den Auftakt bildet eine Lesung mit Helmut Vorndran in der Reihe des Bamberger Literaturfestivals "BamLit" am Dienstag, 18. Februar. Am Samstag, 29. Februar, wird die Band "Jericho" mit Liedern für Geist und Seele auftreten. "Jericho" kommt bereits zum zweiten Mal in die Zehntscheune und wird voraussichtlich wieder für einen ausverkauften Saal sorgen.

Am Samstag, 28. März, steht die Bigband "JustSwing!" mit 25 Musikerinnen und Musikern mit dem Sound der Swing-Ära der 1920er Jahre auf der Bühne.

Altbürgermeister Georg Zipfel wird die Geschichte der Stadt in diesem Jahr mit einer Stadtführung am Freitag, 24. April, den interessierten Bürgern näherbringen.

Legendär im Programm ist der Auftritt des fränkischen Kabaretts von Mc Neills & Winkler im Stadtmuseum. Am Donnerstag, 25. Juni, wird mit schwarzem Humor das ungewöhnliche Thema "So geht's dahin - Leben und Ableben in Franken" behandelt.

Auch der Fränkische Theatersommer wartet wieder mit einem Musical im Hof der Zehntscheune auf. Am Donnerstag, 9. Juli, wird "Heiße Zeiten - Weiblich, 42 Plus - Na und!?!" aufgeführt. Ein musikalisches Hormonical von Tilmann von Blomberg werden vier Ladies mit etwas Nostalgie und Augenzwinkern präsentieren.

Echte Livemusik bei Guinness vom Fass können Liebhaber der irischen Folkmusik im Stadtmuseum am Donnerstag, 10. September, mit der Band Rovers genießen. "Allerley Kurzweyl" gibt es am Donnerstag, 5. November, mit Andreas vom Rothenbarth und Holger Hopfenstreich im Stadtmuseum. Die beiden Vollblut-Barden singen und erzählen aus sehr alten Zeiten.

Neu im Programm aufgenommen wurde das Herbstkonzert der Schlüsselfelder Blasmusik. Unter der Leitung von Dirigent Matthias Uri werden Stücke von traditioneller Blasmusik über Schlager bis hin zu konzertanter Blasmusik am 22. November in der Zehntscheune zu hören sein.

Karten im Vorverkauf

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen hat im Rathaus Schlüsselfeld (Bürgerbüro) begonnen. Weitere Informationen gibt es auf schluesselfeld.de red