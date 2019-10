Unter dem Motto "Kultur in alten Mauern" findet am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 in der Zehntscheune der Stadt Schlüsselfeld ein Konzert mit dem Klarinettenquartett "Scorzonera" statt. Mit einer Mischung aus traditioneller Musik und mit dem Entdecken von neuen Werken werden Vielfalt, Ernsthaftigkeit und Humor für vier Klarinetten an den Tag gebracht, so die Ankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Schlüsselfeld, Telefon 09552/92220, oder an der Abendkasse. red