Kultur für Familien

"Vor allem für Familien mit Kindern ist es schwierig, Kultur zu erleben, wenn wenig Geld zur Verfügung steht. Für Kinderveranstaltungen werden auch selten Karten gespendet. Deshalb setzen wir die Veranstaltungsreihe KidKult fort", erklärt Susanne Kleist, Projektleiterin der KulturTafel Bamberg in einer Pressemitteilung. Den Anfang der Veranstaltungsreihe KidKult macht am 16. März der Kinderfilm "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" im Lichtspielkino. Als weitere Veranstaltungen sind ein Workshop in der Theaterschule Bamberg, eine Stadtführung für Kinder und eine Aufführung des Kindertheaters Chapeau Claque geplant. Der Eintritt ist jeweils kostenlos. Voraussetzung ist eine Anmeldung als Gast der KulturTafel Bamberg. Anmelden können sich Familien, die eine staatliche finanzielle Unterstützung (Hartz-IV, Wohngeld, BaFöG etc.) bekommen oder über ein geringes Einkommen verfügen. Anmeldebögen sind unter www.kulturtafel-bamberg.de abrufbar. Ermöglicht wird die Veranstaltungsreihe mit Mitteln der Aktion Mensch und dem ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeiter der KulturTafel Bamberg - eine Kooperation der Diakonie Bamberg-Forchheim mit dem evang.-luth. Dekanat Bamberg. red