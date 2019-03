Kultur der Stille in Karmelitenkirche

Unter dem Motto "Nun muss sich alles, alles wenden" liest Marin Neubauer Texte zum Frühling in der Meditationsreihe "Kultur der Stille" am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr in Karmelitenkirche. Karlheinz ...