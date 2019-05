"Kultur der Stille" in der Karmelitenkirche

In der Meditationsreihe "Kultur der Stille" in der Karmelitenkirche Bamberg lautet das Motto am Mittwoch, 22. Mai, ab 19 Uhr "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ..." (mit Texten von den Brüdern Grim...