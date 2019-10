Hammelburg 23.09.2019

Kultur der Rhöner Heimat

Am Samstag, 26. Oktober, findet in der Brückenauer Georgi-Kurhalle "Kultur der Rhöner Heimat"um 14.30 Uhr statt. Die Rhönklub-MitgliederHammelburg nehmen in eigener Regie teil. sek