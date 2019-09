Kultur beim Klassentreffen

Manfred Mellenthin Münnerstadt — "Kultur und Geselligkeit" lautete das Motto beim neunten Klassentreffen der Schüler des Einschulungsjahrgangs aus dem Jahr 1979 der damaligen Grundschule in Hohenroth in Münnerstadt.

Nach Kaffee und Kuchen im Hotel Tilman stand am Nachmittag das Henneberg-Museum mit seiner modern gestalteten Dauerausstellung auf dem Programm. Anhand der unterschiedlichsten Objekte, vom Tonkrug bis zur sakralen Plastik, vom mittelalterlichen Stadtsiegel bis zum Webstuhl, wurde das Leben in früheren Zeiten lebendig. Der Andacht in der evangelischen Kirche der Auferstehungsgemeinde Münnerstadt folgte die Besichtigung von Stadtpfarrkirche und Klosterkirche. Nach dem Abendessen gönnte man sich noch eine Stadtführung mit dem Münnerstädter Nachtwächter Rainer Kirch. Besonders freuten sich die Teilnehmer, dass ihr Klassenlehrer Arthur Krapf am Klassentref-fen teilnahm. Organisiert wurde das Klassentreffen in bewährter Weise von Paul Dünisch.