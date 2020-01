"Kultur" auf den Weg bringen

Das Amt für Bürgerbeteiligung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit und das Kulturamt der Stadt Bamberg laden vom 21. bis 23. Januar und 3. bis 5. März, jeweils 15 bis 18 Uhr, in das Bürgerlabor der Stadt Bamberg (Hauptwachstraße 2) zu Gesprächen zum Thema Kulturentwicklung. Präsentiert werden Daten und Fakten zur Kulturlandschaft aus der laufenden Kulturentwicklungsplanung sowie ein Kultopoly-Planspiel Kultur, das "überblicksartig den Status Quo andeutet und mit Ereignis und Gemeinschaftskarten für kulturpolitische Fragestellungen sensibilisieren will", erklärt Oliver Will, der stellvertretende Kulturamtsleiter, in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Gespräch mit Kulturamt

Bürger sowie Kulturschaffende der Stadt sind eingeladen, sich zu informieren und sich im Gespräch mit dem Kulturamt darüber auszutauschen. Die präsentierten Inhalte werden diskutiert, die "Kulturstadt Bamberg" beleuchtet und ein Blick auf die Rahmenbedingungen geworfen. Verschiedene Infotafeln regen zum Mitmachen an, beispielsweise bei der Frage nach Charaktereigenschaften und geeigneten Vergleichsdimensionen mit anderen Kulturstädten oder bei der Frage nach Stärken des Bamberger Kulturlebens und gesellschaftlichen Herausforderungen. Ideen aus der Bevölkerung sind insbesondere bei der Findung und Bewertung von zukunftsweisenden Handlungsfeldern der Kulturentwicklung willkommen. Interessierte können anhand eines Blanko-Spielplans ihr eigenes Kultopoly für Bamberg entwerfen.

Am kommenden Mittwoch, 22. Januar, zwischen 15 und 16 Uhr, wird Kulturreferent Christian Lange persönlich die Gäste im Kulturlabor empfangen und für kulturpolitische Fragestellungen zur Verfügung stehen. red