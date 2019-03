Kultcomedian mit neuem Programm

Der Nürnberger Kultcomedian Bembers kommt mit seinem neuen Bühnenprogramm nach Coburg. Bembers zeigt sein Programm "Kaputt oder was?" am Freitag, 29. März, im Kongresshaus Rosengarten. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Tickets gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a. red