Kultband wieder in Höchstadt

Bereits zum dritten Mal gastieren "Da Huawa, da Meier und i" am Samstag, 30. März, in der Kulturfabrik. Die Vorfreude ist groß: Nach ihrer "Zeit is a Matz!"-Tour geht die bayerische Kultband kurz vor ihrem großen Jubiläum - die Musiker stehen seit 20 Jahren auf der Bühne - 2019 mit dem neuen Programm "AGRAT" an den Start. Dass Sepp Haslinger als neuer "i" seit gut einem Jahr bestens zu Christian Maier ("da Huawa") und Matthias Meier ("da Meier") passt, davon konnten sich die Fans bereits selbst überzeugen. Tickets für die Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie in Höchstadt im Zigarrenhaus Riegler, im Brauhaus und in der Kulturfabrik. Foto: privat