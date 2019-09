Kultband kommt in die Kulturfabrik

Bereits zum dritten Mal gastieren "Da Huawa, da Meier und I" am Samstag, 21. September, in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt. Nach ihrer "Zeit is a Matz!"-Tour geht die bayerische Kultband kurz vor ihrem 20. Bühnenjubiläum 2019 mit einem neuen Programm "Agrat" an den Start. Sepp Haslinger hat seit Anfang 2018 gezeigt, dass er als neuer "I" bestens zu Christian Maier ("da Huawa") und Matthias Meier ("da Meier") passt. Tickets für die Veranstaltung zum Preis von 25,50 Euro gibt es an jeder bekannten VVK-Stelle sowie beim Zigarrenhaus Riegler, Brauhaus Höchstadt und in der Kulturfabrik. Foto: Lorenz