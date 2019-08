Kulmbachs Stadtbild verdient mehr Kreativität

Zum Artikel "Jetzt kommt Kritik von den Künstlern" (Bayerische Rundschau vom 2. August) wird uns geschrieben: Auch wenn sich aktuell der Fokus auf die alte Mälzerei richtet, sollte man doch seinen Blick auch um die Altstadt herum schweifen lassen und genau beobachten, was bereits geschehen ist oder gerade vor sich geht. Bereits kontrovers diskutiert wurden die Abrisse des "Schwanenbräukellers" im Spiegel oder des alten Bauernhofs in Weiher (Friedrich-Schönauer-Straße). Eine Vielzahl historischer Gebäude ist in nicht allzu ferner Vergangenheit bereits verschwunden, und einige werden sicherlich noch folgen.

Beispiel Trendelstraße: Das baufällige Gebäude der einstigen Gartenwirtschaft "Schützengarten" ist einer modernen Wohnbebauung in Nachbarschaft zur historischen Landwirtschaftsschule gewichen. In der Siedlung sind ebenfalls ortsbildprägende Siedlungsreihenhäuser modernen Wohnhäusern gewichen, weitere werden folgen, zum Beispiel in der Hollergasse und Am Rasen.

Auch sollte der Abriss der Villa der verstorbenen Künstlerin Ursula Wolf an der Ecke Luitpoldstraße/Weltrichstraße erwähnt werden: Das Haus ist auch bereits Geschichte. An seiner Stelle entsteht in einem Karree alter Villen ein gesichtsloser Wohnblock.

Der Ruf nach Wohnraum initiiert diese Serie an Abrissen. Wir alle wollen große, helle, moderne, energetisch optimierte, ökonomische und ökologische Wohnungen, nahe parken können und keine großen Wege zurücklegen müssen. Gerade in Kulmbach wird der Bedarf an Wohnraum und Parkmöglichkeiten groß sein.

Und es ist sinnvoll, diesen Wohnraum zentral zu schaffen als erneut auf der grünen Wiese im Rahmen des ebenfalls angemahnten Flächenfraßes bei einem lückenhaften ÖPNV. Der Baugenossenschaft ist dies bereits weitgehend ansehnlich gelungen. Erhaltenswerte Objekte sind saniert worden, Neubauten spiegeln den aktuellen Zeitgeist wider.

Andere Objekte, wie auch das geplante Gebäude am Ort der alten Mälzerei, werfen allerdings wirklich die Frage auf, ob sich die Stadt in neue Bausünden begibt. Vor Jahrzehnten haben unsere damalig sozialistisch regierten Nachbarländer schnell und billig Wohnblöcke aufgezogen. In den 1990er Jahren wurden diese dann entweder weggerissen oder ansehnlich saniert.

Die in Kulmbach entstehenden Wohnbauten vor allem privater Investoren ähneln doch leider wieder dem Baustil dieser vergangenen Jahre. Ob nun der Abriss und ein Neubau kommen oder nicht - Kreativität sollte bei der Schaffung neuer Wohngebäude in Kulmbach gefragt sein, um unser historisches Ambiente zu erhalten.

Ralf Kneitz

Kulmbach