Kulmbachs Altstadt wird zur Partymeile

Mit der 40. Auflage des Altstadtfestes startet Kulmbach am Freitag in die Festsaison. Drei Tage lang (bis einschließlich Sonntag) verwandelt sich die historische Altstadt wieder in eine große Vergnügungs- und Flaniermeile.

"Hier trifft man sie alle: Nachbarn, Familie, alte Schulfreunde oder Arbeitskollegen. Ob unter freiem Himmel in unserer Altstadt oder, in diesem Jahr zum ersten Mal, unter dem Zeltdach auf dem Eku-Platz überall ist was los und eine tolle Stimmung", so Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm. Er dankt besonders den Straßenzugbeauftragten, die zusammen mit dem Tourismus- und Veranstaltungsservice ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher auf die Beine gestellt haben.

"Über 35 Künstler, DJs und Bands, vielfältiger Genres sind wieder mit dabei und werden bestimmt begeistern", ergänzt Tourismus-Chef Helmut Völkl.

Zum mittlerweile vierten Mal findet am Altstadtfest Sonntag der Firmenlauf statt. Nachdem er im vergangenen Jahr von der Sparkasse Kulmbach-Kronach organisiert wurde, übernimmt in diesem Jahr das Klinikum Kulmbach die Planung und Durchführung des Laufs.

Auftakt zum Altstadtfest ist am Freitag gegen 17 Uhr der traditionelle Bieranstich auf dem Marktplatz durch OB Henry Schramm. Eine detaillierte Übersicht des Altstadtfestprogramms gibt es unter www.altstadtfest-kulmbach.de.

Um für einen sicheren Ablauf des Altstadtfestes zu sorgen, gelten einige Verkehrsregelungen.

Vollsperrung der Altstadt

Der Bereich Buchbindergasse/Marktplatz und der Bereich Obere Stadt/Spitalgasse sind ab Freitag, 7 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Grabenstraße und den Schießgraben im Gegenverkehr. Zu diesem Zweck besteht im Schießgraben beidseitig absolutes Halteverbot. Es wird dringend gebeten, diese Regelung der Umleitungsstrecke zu beachten. Die Durchfahrt Obere Stadt ist bereits ab Donnerstag, 6 Uhr, wegen Aufbauarbeiten gesperrt. Am Samstag ist die Buchbindergasse während der Wochenmarktzeiten lediglich zum Durchfahren bis circa 12.30 Uhr geöffnet.

Bushaltestellen

Die Haltestelle für die Kulmbacher Stadtbusse und den Plassenburg-Express befindet sich unverändert vor der Dr.-Stammberger-Halle (Stadthalle) in der Sutte.

Wochenmarkt

Der Wochenmarkt findet am Samstag in der Zeit von 7 bis 13 Uhr wie gewohnt - jedoch in eingeschränkter Form - auf dem Marktplatz statt.

Parkmöglichkeiten

Diese Parkmöglichkeiten gibt es in Kulmbach während des Altstadtfestes: Festplatz am Schwedensteg, Tiefgarage Stadtmitte, Parkhaus Basteigasse, Kaufplatz-Parkhaus, Schützenhausplatz, Hardenbergstraße, Schwimmbadparkplatz.

Bewohnerparken

Für die gesperrten Bewohnerparkplätze der Oberen Stadt und des Oberhackens wird ein Teilbereich des Parkplatzes am Schießgraben beim Entenweiher zur Verfügung gestellt.

Taxiparkplätze

Folgende Taxiparkplätze stehen während des Altstadtfestes zur Verfügung:

- Klostergasse (Taxiparkplätze ab 18 Uhr)

- Holzmarkt, Bahnhof, Fritz.

Sanitätsdienst

Der Sanitätsdienst befindet sich in den Konferenzräumen der Dr.-Stammberger-Halle und ist im Veranstaltungsgelände unterwegs. red