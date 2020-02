Kulmbacher Unternehmen trotzen den schlechten Rahmenbedingungen

Die Wirtschaft im Landkreis Kulmbach startet mit Rückenwind in das Jahr 2020. Der Konjunkturklimaindex der IHK für Oberfranken Bayreuth steigt um acht Punkte auf jetzt 119 Zähler. Damit verzeichnet das IHK-Gremium Kulmbach gegenüber Herbst 2019 den stärksten Aufwärtstrend.

"Die Kulmbacher Wirtschaft nimmt wieder Fahrt auf. Eine konstante und im Saldo deutlich positive Beurteilung der Geschäftslage und mehr Optimismus bei den Erwartungen sind ein guter Start ins Jahr 2020", so Michael Möschel, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Kulmbach.

Die Unternehmen im Wirtschaftsraum Kulmbach sind im Großen und Ganzen mit ihrer derzeitigen Lage zufrieden. Gegenüber der Herbstumfrage 2019 bleiben die Einschätzungen weitgehend unverändert. 43 Prozent aller Befragten stufen die aktuelle Geschäftslage des eigenen Betriebs positiv ein, weitere 46 Prozent werten die Situation befriedigend. Nur elf Prozent sind mit der Geschäftslage unzufrieden.

Optimismus pur

Gestützt wird diese Einschätzung durch die positive Binnenkonjunktur. "Das ist ein im Saldo spürbar erfreuliches Ergebnis. Wichtig ist vor allem, dass sich die Einschätzung nach dem deutlichen Minus im Herbst wieder stabilisiert hat, was vor allem auf die Entwicklung des Auftragsvolumens zurückzuführen ist", so Möschel.

Die Prognose der befragten Kulmbacher Betriebe für die kommenden zwölf Monate fällt deutlich günstiger als in der Herbstumfrage aus und steht oberfrankenweit an der Spitze. 26 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Eine Verschlechterung kalkulieren hingegen 19 Prozent ein.

Auffallend ist, dass neben dem positiv gestimmten Ergebnis zur weiteren Entwicklung der Geschäftslage auch die Einschätzungen zur Entwicklung der Auftragsvolumen deutlich ansteigen und wieder gut ausfallen. Die Kulmbacher Firmen rechnen dabei sowohl im Inland, als auch im Ausland mit einem Aufwärtstrend. Möschel: "Die Kulmbacher Wirtschaft schaut im Gesamtergebnis positiv gestimmt auf die anstehenden Herausforderungen.

Hohes Investitionsniveau

Dabei verliert sie die aktuellen Risiken allerdings nicht aus dem Blick." Möschel nennt hier die Neo-Isolationismuspolitik der USA, den Brexit und die Konjunkturflaute in China, die durch das Corona-Virus stark befeuert wird. Im Windschatten der optimistischen Prognosen bleiben auch die Investitionsplanungen im Saldo hoch. In der Summe rechnen die Unternehmen mit steigenden Investitionen. Vorsichtiger sind die Planungen bei der Personalentwicklung. Hier wird eher mit einer schwarzen Null kalkuliert.

"Der Aufschwung hat vielleicht etwas zu lange gedauert, eine gewisse Schwerfälligkeit in Politik, Verwaltung und teilweise auch in der Wirtschaft hat sich breitgemacht. Will Deutschland nicht zum kranken Mann Europas werden, brauchen wir auch von der Bundespolitik positive Signale, was bei den aktuellen Rahmenbedingungen alles andere als leicht ist", warnt Möschel.

Er nennt den Ausbau der digitalen Infrastruktur, eine bessere Förderung und Abschreibung bei Innovationen oder mehr Preis- und Versorgungssicherheit beim Strom. red