Kulmbacher und Saalfelder wanderten gemeinsam

Zu einer gemeinsamen Wanderung von Fichtelgebirgsverein und Frankenwaldverein konnte Hans Werther auch Gäste aus der Partnerstadt Saalfeld am Mainleuser Bahnhof begrüßen.

Von Mainleus ging es zunächst an den Kiosk der Kieswäsch', wo Oberbürgermeister Henry Schramm und der Verwaltungsrat für Städtepartnerschaften, Siegmund Huhn, die Wanderer aus Saalfeld und Kulmbach herzlich willkommen hießen. "Gerade mit solchen Aktionen bleibt unsere Städtepartnerschaft lebendig. Herzlichen Dank an Stadtrat Hans Werther, den Fichtelgebirgs- und den Frankenwaldverein, die unsere Freunde aus Saalfeld durch unser schönes Kulmbacher Land führen", so OB Henry Schramm.

Bei einem von der Stadt gesponserten kleinen Umtrunk ging Schramm auf aktuelle Entwicklungen in Kulmbach ein. Vor allem die Umbauarbeiten im Spinnereigelände und die erfreuliche Nachricht, dass Kulmbach einen Campus erhält, stellte er in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Die Wanderführer Herbert Janka und Rudolf Krauß führten dann die 45 Wanderer bei herrlichen Wetter in Richtung Mainzusammenfluss. Rudi Krauß erläuterte die Geschichte von Schloss Steinenhausen bis hin zu den jüngeren Nutzungen als Awo-Altenheim und als Außenstelle Nordbayern des Landesamts für Umwelt.

Nach einer kurzen Rast am Mainzusammenfluss ging es über Frankenberg nach Gundersreuth zur Einkehr.

Danach brachten die Kulmbacher Wanderer ihre Gäste über Wolpertsreuth wieder zum Mainleuser Bahnhof. Die Vorsitzenden Eckerhard Haberland (Wanderverein Saalfeld) und Hans Werther (Frankenwaldverein Kulmbach) schmiedeten bei der gelungenen Einkehr in Gundersreuth Pläne für weitere gemeinsame Wanderungen in den nächsten Jahren. red