Kulmbacher Teams mit Titelchancen

Landesliga Herren 55



TV Sulzbach -

TC RW Kulmbach 3:6

Ergebnisse:



Mädchen 14 Bezirksklasse 1



TC RW Kulmbach -

Lerchenbühl Bayreuth 4:2

Ergebnisse:



Juniorinnen 18 Bezirksliga



TC RW Kulmbach -

TS Kasendorf 3:3

Ergebnisse:



Bambini 12 Bezirksklasse 1



TC RW Kulmbach -

TC GW Bayreuth 4:2

Ergebnisse:

mh



Die Teams des TC Rot-Weiß Kulmbach sind auf Erfolgskurs. So lässt der 6:3-Auswärtserfolg beim TV Sulzbach die Herren 55 weiter von der Landesliga-Meisterschaft träumen. Den Herren 6o profitierten von der Spielabsage der SpVgg Rattelsdorf und bleiben Tabellenführer der Bezirksklasse 1. Zudem präsentierten sich die Nachwuchsmannschaften er Kulmbacher in starker Form.Lediglich in der ersten Einzelrunde mussten die Kulmbacher etwas zittern. Alle drei Spiele gingen in den Match-Tiebreak, doch Matthias Schneider und Manfred Heinbuch behielten die Oberhand. Nur Klaus Bornschlegel zog den Kürzeren. Die zweite Einzelrunde gewannen die Gäste dank zweier deutlicher Siege ebenfalls mit 2:1. Zwei klare Doppelsiege machten den Auswärtserfolg perfekt. Die Kulmbacher Herren 55 bleiben verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.Rohe - Risse 2:6, 1:6; Weise - Schneider 6:2, 2:6, 6:10; Grossmann - Speier 5:7, 1:6; Klein - Bornschlegel 1:6, 7:6, 10:7; Trautmann - Kistner 6:0, 6:3; Scheidel - Heinbuch 5:7, 6:3, 3:10; Grossmann/Klein - Schneider/Speier 4:6, 2:6; Rohe/Scheidel - Risse/Bornschlegel 2:6, 2:6; Weise/Trautmann - Kistner/Heinbuch 6:1, 6:2.Klare Einzelsiege von Lea Marie Ludwig, Katharina Rausch und Victoria Hoffmann stellten die Weichen frühzeitig auf Heimsieg. Den noch fehlenden Punkt für den Spitzenreiter holte das Doppel Hoffmann/Emily Reß.Ludwig - Glatfeld 6:1, 6:0; Rausch - Gießübel 6:1, 6:0; Hoffmann - Popp 6:0, 6:1; Reß - Brückner 4:6, 3:6; Ludwig/Rausch - Glatfeld/Gießübel 5:7, 6:7; Hoffmann/Reß - Popp/Brückner 6:2, 6:3.Die Einzelpunkte für Kulmbach holten Katharina Vogel und Hannah Söldner mit deutlichen Siegen. Das Doppel Katharina Heinbuch/Söldner sicherte das gerechte Remis. Mit einem weiteren Unentschieden im letzten Saisonspiel gegen den TC Hallstadt können die Kulmbacherinnen den Klassenerhalt perfekt machen.Hofmann - Hösch 1:6, 1:6; Vogel - Täuber 6:0, 6:2;Heinbuch - Scherm 1:6, 0:6; Söldner - Morg 6:4, 7:6; Vogel/Hofmann - Hösch/Täuber 3:6, 1:6; Heinbuch/Söldner - Scherm/Hofmann 6:3, 7:5.Nach den Einzeln führten die Gastgeber mit 3:1 - die Geschwister Katharina und Michael Rausch sowie Felicia Hoffmann hatten überlegene Sieg gefeiert. Den Siegpunkt holten K. Rausch/Hoffmann im Doppel.K. Rausch - Cronenberg 6:1, 6:0; M. Rausch - Lubelski 6:0, 6:2; Larkow - Fenner 1.6, 4:6; Hoffmann - Gothart 6:3, 6:2; M. Rausch/Larkow - Cronenberg/Fenner 6:2, 3:6, 5:10; K. Rausch/Hoffmann - Lubelski/Gothardt 6:2, 6:3.