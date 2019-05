Kulmbacher Schüler: "Wir streiken, bis ihr handelt"

Unter dem Motto "Wir streiken, bis ihr handelt" gehen am Freitag wieder Kulmbacher Schüler für den Klimaschutz auf die Straße. Zwei Tage vor der Europawahl findet der zweite internationale Großstreik für eine bessere Klimapolitik statt. Darauf weist die Organisation "Fridays for Future" in einer Pressemitteilung hin.

Auch Schüler und junge Menschen aus Kulmbach wollen gemeinsam mit Hunderttausenden in Deutschland, Europa und der ganzen Welt ab 13.30 Uhr auf dem Marktplatz unter dem Motto "Fridays for Future" für mehr Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und eine konsequente Klimapolitik demonstrieren.

Aktuell sind bereits in über 200 Deutschen Städten Demonstrationen angemeldet. In ihrem Forderungspapier fordern die jungen Leute die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und konkret für Deutschland den Kohleausstieg bis 2030, eine 100-prozentige Versorgung durch erneuerbare Energie sowie die Einführung einee CO 2 -Steuer. Dies seien Forderungen, um langfristig auf diesem Planeten zu überleben.

Europawahl die letzte Chance?

Die Aktivisten wollen deutlich machen, wie entscheidend die Europawahl für die Zukunft ist. Die Klimakatastrophe lasse sich nicht im nationalen Alleingang angehen - daher würden Tausende junge Menschen unüberhörbar daran erinnern, diese vielleicht letzte Chance, die Klimakatastrophe noch abzuwenden, nicht verstreichen zu lassen.

"Zwei Tage vor der Wahl werden wir noch einmal unmissverständlich klarmachen, dass es kein Europa ohne uns geben kann, auch, wenn viele von uns noch nicht wählen dürfen. Umso mehr werden wir denen, die eine Stimme haben, die Bedeutung ihrer Wahl vor Augen führen - Europawahl ist Klimawahl", sagt die Schülerin Lilly Mücke, die zusammen mit Alina Reinhardt, Laura Meile und Sina Lechner die Demonstration organisiert.

"Politik muss endlich handeln"

Inspiriert von der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg gehen seit Monaten junge Menschen in ganz Deutschland und weltweit auf die Straße. Bei der bisher größten internationalen"Fridays for Future"-Demonstration am 15. März gingen deutschlandweit über 300 000 und weltweit fast zwei Millionen Schüler, Studierende und junge Menschen für eine konsequente Klimapolitik auf die Straße. "Unsere Forderungen sind klar, die Wissenschaft steht hinter uns, es fehlt nur noch eine Politik, die endlich handelt!", ergänzt Alina Reinhardt. red