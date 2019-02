Kulmbacher Narren in Veitshöchheim

Die 1. Kulmbacher Showtanzgarde war zur Aufzeichnung der Sendung "Wehe wenn wir losgelassen"(Kinderprunksitzung des Fastnachtsverbandes Franken) mit einer Abordnung von neuen Personen in Veitshöchheim. Angeführt wurde die Gruppe vom Kulmbacher Kinderprinzenpaar "Marielle I." und "Jonas I.". Neben vielen befreundeten Faschingsvereinen konnte die Abordnung auch mit Sebastian Reich und seiner Amanda sprechen. Beide durften auch den Sessionsorden der 1. Kulmbacher Showtanzgarde entgegennehmen.

Die Sendung, in der auch das Kulmbacher Kinderprinzenpaar zu sehen sein wird, wird am kommenden Sonntag um 18.45 Uhr sowie am Rosenmontag um 14.45 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt. red