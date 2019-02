Kulmbach vor 11 Stunden

aktionstag

Kulmbacher Medienakademie öffnet ihre Türen

Die Akademie für Neue Medien in Kulmbach beteiligt sich erstmals am Tag der offenen Tür der PTA-Schule im Langheimer Amtshof. Interessierte Besucher und Besucherinnen erhalten Einblicke in die Seminar...