Kulmbacher Kammerorchester lädt ein

Das Kulmbacher Kammerorchester mit seinem Dirigenten Thomas Grünke ist in diesem Jahr erneut zu Gast in der Johanneskirche Burghaig und erstmalig in der Auferstehungskirche Kulmbach/Blaich. Mit adventlicher und weihnachtlicher Chor- und Instrumentalmusik werden das Orchester sowie der Trebgaster St.-Johannes-Chor die Zuhörer am Sonntag, 23. Dezember, auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Mit dem Eingangschor aus dem "Dixit Dominus" von Antonio Vivaldi werden die Zuhörer gleich zu Beginn des Konzertes in den festlichen Klang des Chores sowie des Orchesters eingestimmt. Ebenfalls von Vivaldi musiziert das Kulmbacher Kammerorchester das Konzert d-Moll für zwei Solo-Violinen, Solo-Cello und Orchester. Aus Johann Sebastian Bachs "Magnificat" werden Chor und Orchester das weihnachtliche "Gloria" darbieten. Daneben gibt es noch Werke von Johann Friedrich Fasch, einem Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs, von Mozarts Sohn und Händels "Halleluja, Amen" zu hören.

Beginn des Konzertes in Burghaig ist um 16 Uhr, in der Auferstehungskirche Kulmbach um 19.30 Uhr. Karten sind ab 1. Dezember in der Buchhandlung Friedrich und im Reisebüro Claudia Hoffmann (Weiher) im Vorverkauf erhältlich. red