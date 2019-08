Aus einem Einsatz von 20,75 Euro hat ein Lottospieler aus dem Raum Kulmbach 100 000 Euro gemacht. In der Ziehung am Mittwoch räumte er bei der Zusatzlotterie "Super 6" ab. Das "Ja"-Kreuzchen für einen Einsatz von 1,25 Euro pro Ziehung bescherte ihm den Treffer. Sorgen um sein Geld muss sich der Tipper nicht machen, denn der Spielauftrag wurde über die Lotto-Kundenkarte abgewickelt. So wird das Bankkonto des Gewinners automatisch anwachsen. red