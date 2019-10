Kulmbacher Gitarrist und Sänger Vinzenz Ständner darf sich freuen

Ihre Musik ging in die Beine der Zuhörer, schenkte ihnen geistige Erbauung und brachte der vierköpfigen Jury am Ende die Erleuchtung, dass ihr Sound der coolste des Abends war. Die Rede ist von der Bayreuther Combo "Worb", die beim Vorentscheid zu "Rock in Oberfranken!" (R.I.O!) am Samstagabend in der Gößmannsreuther Kulturschule als Sieger hervorging. Organisiert hatten den Musikabend der Bezirk und der Verein "Kulturschule Gößmannsreuth".

Ebenfalls als Gewinner darf sich der Kulmbacher Vinzenz Ständner fühlen, der bei der "R.I.O."-Clubtour im Frühjahr 2020 zwar nicht im Haupt-, dafür aber im Rahmenprogramm auftreten darf. "Du hast einen Mega-Quantensprung hingelegt. Wir waren echt geschockt, wie du dich weiterentwickelt hast", kommentierte Samuel Rauch, der Popularmusikbeauftragte des Bezirks Oberfranken, den Auftritt des 17-jährigen Kulmbacher Gitarristen und Sängers.

Bereits im vergangenen Jahr war er beim Vorentscheid auf dem zweiten Platz gelandet. Seine Eigenkompositionen kamen an. Ergriffen lauschte das Publikum seinem lyrisch-musikalischen Gruß an seine nach Amerika verzogene Mutter, in der sich Sehnsucht, Schmerz und Verlangen widerspiegelten. Aus dem Gitarrenkorpus machte er im Handumdrehen ein Percussioninstrument, was seinen kreativen Alleinunterhaltersound noch impulsiver klingen ließ. Am Ende legte er auch noch einen furiosen Rap aufs Parkett, bei dem die Reime wie ein Wasserfall auf das Publikum herniederprasselten.

Unverhoffte Wildecard

Allerdings waren nur rund ein Dutzend Fans nach Gößmannsreuth gekommen. Wer nicht gekommen war, hatte einen erstklassigen und vor allem abwechslungsreichen Rockabend verpasst. Was erhofft sich Vinzenz von seiner unverhofften Wildcard, die ihm im nächsten Jahr vier Auftritte in oberfränkischen Musikclubs und eine Teilnahme beim großen "Your Stage"-Festival in der Hofer Freiheitshalle beschert, zu dem wieder 3000 Besucher erwartet werden? "Ich werde Bühnenerfahrung sammeln, mehr Reichweite generieren und jede Menge neue Leute kennenlernen", sagte der Zweitplatzierte.

Die Bayreuther Band "Worb" landete mit dem wohl ungewöhnlichsten Sound des Abends auf dem Siegertreppchen ganz oben. Rein instrumental fesselten die Musiker ihre Fans mit einem abwechslungsreichen, makellosen Sound zwischen Jazz, Reggae und Rock. Mittendrin: Das stets präsente, schnarrende Saxofon von Felix Schrade. Für ihre Teilnahme an der Clubtour erhalten die Musiker 1000 Euro. Sollte das Quartett am Ende zu Oberfrankens bester Band gekürt werden, wird die Gage verdoppelt.

Eröffnet wurde der Abend von zwei erstklassigen Hardrock-Bands. Die Bayreuther Band "Wankers On Duty", deren Wurzeln in die Kulmbacher Musikszene hineinreichen, hat bereits 18 Jahre auf dem Buckel, bei der Kulmbacher Kapelle "Adrenalize" sind es bereits 13 Jahre. Was treibt die Musiker an, die den Kinderschuhen schon längst entwachsen sind, sich noch einem solchen Wettbewerb zu stellen? "Uns geht es weniger ums Lernen, sondern darum, in Clubs zu spielen, in denen man noch nie war, oder vor eine Riesenkulisse von 3000 Besuchern beim "Your Stage"-Festival zu spielen", meinte Gitarrist Peter Birner von der Gruppe "Wankers On Duty".