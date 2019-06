Kulmbacher Agentur "räumt ab"

"Als Kulmbacher Agentur sind wir megastolz, dass wir gleich zwei ,German Brand Awards‘ für das von uns initiierte Börsenspiel abräumen durften." Carolin Schuberth, Geschäftsführerin der Firma Excellents, freut sich, dass die Macher der "Trading Masters" erneut eine namhafte Auszeichnung erhalten haben.

Das Börsenspiel der Excellents GmbH hat gleich in zwei Kategorien gewonnen. Prämiert wurde die herausragende Markenarbeit, zudem wurde dem Produkt der Titel "Leuchtturmprojekt des Jahres" verliehen.

"Die erneute Prämierung macht uns stolz, belohnt sie doch das ganze Team für die harte Arbeit bei der Konzipierung und Umsetzung des Spiels ebenso wie für dessen kontinuierliche Weiterentwicklung", sagt Carolin Schuberth.

"Der Award unterstreicht den gewaltigen Zuspruch, den wir bislang mit den ,Trading Masters‘ erfahren haben", ergänzt Metin Simsek von der Derivate-Abteilung der UBS Europe, in deren Auftrag Excellents das Börsenspiel umsetzt.

Über 80 000 Personen haben bereits an dem Börsenspiel teilgenommen, allein an der aktuellen achten Staffel beteiligen sich derzeit mehr als 20 000 Spieler. "Wir haben knapp zehn Millionen Seitenaufrufe verzeichnet, pro Staffel werden durchschnittlich über eine Million Orders ausgeführt - nicht zuletzt hieran wird deutlich, zu welch großer Marke die ,Trading Masters‘ mittlerweile selbst geworden sind", so Simsek weiter.

Die Mitspieler können Wertpapiere aus dem umfangreichen Angebot der UBS wählen und diese Papiere in einem fiktiven Depot mit 25 000 Euro Startgeld handeln.

Die "Trading Masters" sind Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel. Es zielt darauf ab, den Handel mit Aktien und Derivaten spielerisch zu vermitteln. Die Teilnehmer befassen sich über drei Spielphasen mit dem Börsenhandel.

Den "German Brand Award" verleiht die Stiftung "Rat für Formgebung" seit 2016. Er wurde ins Leben gerufen, um die Bedeutung der Markenführung als Erfolgsfaktor von Unternehmen zu stärken. red