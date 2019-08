Kulmbach macht mit

Der Seniorenbeirat der Stadt Kulmbach lädt zum Weltalzheimertag wieder zu zwei Veranstaltungen ein. Das Motto lautet diesmal "Demenz - einander offen begegnen".

Am Freitag, 20. September, wird um 18 Uhr im Cineplex der Film "Romy's Salon" gezeigt. Die warmherzige, berührende Geschichte wirft einen ehrlichen und sehr liebevollen Blick auf die Schwächen des Alters. Im Anschluss an die Filmvorstellung stehen Camelia Fiedler vom Gesundheitsamt, Ute Moreth, Leitende Ärztin der Fachklinik Stadtsteinach, und Markus Ipta, Vorsitzender des Hospizvereins für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Der Eintritt für die Veranstaltung ist vergünstigt.

Infostände auf dem Marktplatz

Am Samstag, 28. September, befinden sich von 9 bis 12 Uhr auf dem Kulmbacher Marktplatz zahlreiche Stände, an denen man sich persönlich beraten lassen und sich zahlreiche Informationen zu Alzheimer holen kann. Ab 11 Uhr musiziert das Damenorchester "Cappuccino" vor dem Eiscafé "San Remo", der Erlös geht an den Hospizverein Kulmbach.

Die Veranstaltungen in Kulmbach zum Weltalzheimertag stehen unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Henry Schramm und Landrat Klaus-Peter Söllner. "Die Krankheit ist sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen oftmals ein großer Schicksalsschlag. Daher ist es wichtig, offen über die Krankheit zu reden, sich auszutauschen und sich Hilfe zu holen. Genau hierfür ist der Weltalzheimertag eine geeignete Plattform. Ich wünsche der Veranstaltung regen Zulauf und hoffe, dass sie den Betroffenen weiterhelfen kann", so Schramm. red