Kulmbach hat jetzt eine Integrationslotsin

Ehrenamtliche Helfer sind eine wichtige Säule in der Integrationsarbeit. "Um die Hilfe der Ehrenamtlichen sinnvoll zu vernetzen und die Unterstützung zu bündeln stehen den Ehrenamtlichen in vielen Orten Bayerns Integrationslotsen zur Seite", teilt der heimische Landtagsabgeordnete Martin Schöffel (CSU) mit. "Auch in Kulmbach wird es ab sofort einen Integrationslotsen geben," so Schöffel weiter. Das Innenministerium hat die Stelle bewilligt.

Die Aufgabe wird in Teilzeit jeweils von Souzan Nicholson und einer weiteren Kraft übernommen. Nicholson ist außerdem weiterhin im Landratsamt Kulmbach in der Kommunalen Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte tätig. "Ich arbeite seit gut vier Jahren in der Integrationsarbeit mit vielen Ehrenamtlichen zusammen. Ich weiß, wie hart die Ehrenamtlichen mitgearbeitet haben. Ich werde sie als Integrationslotsin dort unterstützen, wo sie es brauchen. Das kann durch Kurse oder Supervisionen zu verschiedenen Themen sein oder auch durch konkrete Beratungen", so Nicholson.

Bisher wurde die Koordination der ehrenamtlichen Integrationshelfer in Kulmbach von den Ehrenamtskoordinatoren übernommen. Diese Stelle kümmert sich allerdings um alle ehrenamtlichen Tätigkeiten. Die neuen Integrationslotsen werden sich ausschließlich um ehrenamtliche Integrationshelfer kümmern. Die vorhandenen Strukturen können so im Rahmen der Bayerischen Beratungs- und Integrationsrichtlinie noch viel gezielter begleitet werden.

Bayernweit werden für die Integrationshelfer 6,5 Millionen Euro im Jahr investiert. In 92 Landkreisen und kreisfreien Städten fungieren die Hauptamtlichen bereits als Ansprechpartner. "Ich freue mich, dass die gute Arbeit am Kulmbacher Landratsamt im Bereich Integrationshilfe noch weiter verstärkt werden kann ", so MdL Schöffel. red