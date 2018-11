Kulinarisches Höchstadt

Am Donnerstag, 6. Dezember, um 18 Uhr, bietet Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet eine Stadtführung mit Wissenswertem über Höchstadt nebst Kostenproben aus Küche, Keller, Braukessel und Backstube an. Treffpunkt ist am Brunnen auf dem Marktplatz. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden. Um Anmeldung unter Telefon 0151/26211382 wird gebeten. red