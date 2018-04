Kulinarischer Ausflug nach Bamberg

Der BLLV-Kreisverband unternimmt am Mittwoch, 25. April, einen kulinarischen Ausflug nach Bamberg. Alle angemeldeten Teilnehmer, die mit dem Zug fahren, treffen sich spätestens um 13.45 Uhr am Eberner Bahnhof zum Ticketkauf. Treffpunkt in Bamberg ist am Schlachthaus/Am Kranen um 15.30 Uhr. red