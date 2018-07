Kulinarische Tour durch Höchstadt

Das Restaurant "Alte Mälzerei" und die Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet laden zur kulinarischen Stadtführung durch Höchstadt am Donnerstag, 12. Juli, um 18 Uhr ein. Treffpunkt ist im Gasthaus "Alte Mälzerei" in der Steinwegstraße 1a in Höchstadt. Die Veranstaltung dauert ungefähr drei Stunden. Im Beitrag ist ein fränkisches Drei-Gänge-Menü enthalten, Getränke gehen separat. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0151/26211382 wird gebeten. red