Die kulinarische Entdeckungstour mit Sterne-Gastronom Hermann Laudensack am Samstag, 23. Juni, gibt unterhaltsame Einblicke in Kochtöpfe und in die Geschichte Bad Kissingen . Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Rakoczy-Denkmal. Interessierte melden sich in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel.: 0971/804 84 44 oder per Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de an.