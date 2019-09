Kuki zeigt "Karneval der Konferenzen"

Wenn Ottmar Fuchs zum Stift greift, dann bilden sich Erstaunlichkeiten. Unter dem Motto "Karneval der Konferenzen" werden diese vom 22. September bis 20. Oktober in der Galerie der Spitalpassage Bamberger Straße 16 a zu sehen sein. Der Lichtenfelser Theologe Fuchs ist deutschlandweit auf Konferenzen, steht mitten im Geschehen. Doch dann und wann greift er zum Stift, gibt sich ein Ventil und geht bewusst oder unterbewusst dem Gesagten nach. So schafft er Architektur en miniature, humorige Verquerungen, erstaunliche Figürlichkeiten und lässt das Unterbewusste reizvoll aufs Papier fließen. So erklärt sich auch der Untertitel der vom Kunstverein Kuki (Kunst und Kultur Initiative) auf die Beine gestellten Ausstellung: "Wenn Reflexion Linien zieht ..." Am Sonntag, 22. September, findet die feierliche Vernissage in der Spitalpassage um 11 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung ist Mittwoch, Samstag und Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet. Foto: Markus Häggberg