"KuKATZ" hat offen

Die Geschwister-Gummi-Stiftung öffnet den Secondhand-Shop "KuKATZ im Familientreff zunächst am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 13 Uhr. Gut erhaltene Kinderkleidung, Spielwaren etc. können erworben werden. Eine weitere Öffnung ist am Samstag, 23. Mai, geplant. Selbstverständlich gelten die üblichen Hygieneregeln wie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und der Sicherheitsabstand. Wie in allen Geschäften ist die Anzahl der Kundinnen begrenzt. Es dürfen sich nur vier gleichzeitig im Laden aufhalten. Kinder sollten möglichst während des Einkaufs nicht dabei sein.

Kommissionsware, die in der Kulmbacher-Kinder-Ausstattungs-Tausch-Zentrale normalerweise am 6. April und am 11. Mai ausgeräumt worden wäre, kann im Verkauf bleiben. Die Abholung nicht verkaufter Ware ist nach telefonischer Vereinbarung (09221/8011816) möglich, neue Ware wird aktuell noch nicht angenommen. red