Kuhnlein und Holzmann sind bayerischer Vizemeister

Die beiden U19-Radballer des Radsportvereins Concordia Steinweisen David Holzmann und Tobias Kuhnlein haben erfolgreich an der Bayerischen Meisterschaft teilgenommen. Bei dieser Titelvergabe im schwäbischen Kissing bei Augsburg verfehlten sie den Sprung auf den obersten Podestplatz hauchdünn. Im Endspiel hatten die Frankenwälder mit 3:4 das Nachsehen gegen den RMSV Lautrach.

In der ersten Vorrunden-Begegnung ging es für die zwei Steinwiesener darum, gut ins Turnier zu starten. Gegen den RVC Niedernberg gelang dies zunächst recht gut, denn sie gingen mit 3:0 in Führung. Durch Leichtsinnsfehler brachte Steinwiesen den Sieg nochmals in Gefahr, denn die Unterfranken glichen zum 3:3 aus. Mit einem gelungenen Angriff erzielte Steinwiesen aber den Siegtreffer zum 4:3-Erfolg.

In der Partie gegen den oberfränkischen Mitbewerber Soli Eisenbühl aus dem Landkreis Hof hatten die beiden Concorden Anfangsschwierigkeiten. Als der 0:1-Rückstand gefallen war, wachten Holmann und Kuhnlein aber auf. Sie steigerten sich von Minute zu Minute und gewannen mit 7:2.

Im Treffen gegen Lautrach fanden die guten Leistungen zunächst ihre Fortsetzung. Doch in der Schlussphase brachten sich die Steinwiesener durch eigene Fehler um den möglichen Sieg und unterlagen mit 4:5. Diese Niederlage bedeutete Platz 2 in der Vorrunde.

Im Halbfinale war der Gegner wieder Niedernberg. Diesmal gingen die Rodachtaler entschlossen und konzentriert ins Match. Sehenswerte Aktionen führten zu einem ungefährdeten 5:2-Erfolg. Damit war der Einzug ins Finale erreicht.

Führung im Finale verspielt

Da Lautrach das weitere Halbfinale gegen Eisenbühl klar mit 7:3 gewonnen hatte, trafen im Endspiel die RVCler wieder auf die Unterallgäuer. Durch gutes Abwehrverhalten und einen blitzsauberen Angriff ging Steinwiesen mit einem 1:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte entwickelte sich eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung. Lautrach schaffte zwar den 1:1-Ausgleich, doch bereits im Gegenzug ging Steinwiesen wieder in Front. Dieses hin und her setzte sich bis zum zwischenzeitlichen 3:3 fort.

Nun riss aber der Faden bei David Holzmann und Tobias Kuhnlein. Dies nutzte Lautrach mit einem Freischlag kurz vor Spielende zum 4:3-Siegtreffer aus. So blieb den beiden Concorden nur die Bayerische Vizemeisterschaft. Das Treffen um den dritten Platz gewann Niedernberg mit 8:2 gegen Eisenbühl. hf