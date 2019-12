Kugeln für guten Zweck

Der Baum wird immer größer, die Kugeln von Jahr zu Jahr (hoffentlich) mehr: Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), Fabian Franke und Thomas Lehmann vom Rotary Club Bamberg sowie Klaus Stieringer vom Stadtmarketing haben jetzt mit ihren Weihnachtskugeln die Spendenaktion namens "Baum der Hoffnung" am Gabelmann eröffnet. Kindern vom Kindergarten St. Stephan oblag es, mit weihnachtlichen Klängen auf die Spendenaktion einzustimmen. Fabian Franke, Präsident des Rotary Clubs Bamberg, sah sich am "Baum der Hoffnung" bestens platziert, denn den Rotariern gehe es darum, lokale Projekte zu unterstützen. OB Starke dankte Rotary Club wie Bamberger Tafel für ihr Engagement. An die Bürgerschaft richteten er und Klaus Stieringer den Appell, reichlich zu spenden, um Menschen, die in Not geraten sind, zu unterstützen. Wilhelm Dorsch von der Bamberger Tafel kündigte an, auch Menschen zu beliefern, die nicht mehr mobil sein können.

Der "Baum der Hoffnung" gilt als Zeichen für Menschlichkeit, Verbundenheit und Nächstenliebe im Herzen der Stadt. Bereits zum 13. Mal leuchten seine Lichter. Bis Weihnachten ist jeder dazu eingeladen, eine Kugel für den Baum zu erwerben. Der Preis für eine Kugel beginnt ab einem Euro und kann in beliebiger Höhe als Spende eingesetzt werden. Unterstützt wird die Aktion von der Stadt Bamberg, dem Stadtmarketing sowie dem Rotary Club Bamberg, der den Erlös mit einer zusätzlichen Spende aufrunden wird. red