Küss die Hand, Majestät!

Bevor sie zur "Sissi" wurde, verkörperte Romy Schneider mit gerade mal 16 Jahren die junge Queen Victoria. "Mädchenjahre einer Königin" heißt der Film, dessen Drehbuch 1936 schon einmal verfilmt worden war. Aber 1954 ging es darum, den Kostümfilm in Farbe ins Bild zu setzen. Mit der realen Geschichte von Queen Victoria und ihrem Prinz Albert hat die Handlung wenig zu tun, aber die operettenhaft-wienerische Inszenierung mit Paul Hörbiger und Rudolf Vogel in weiteren Rollen entfaltet ihren eigenen Charme. Der Film wird einmalig gezeigt am Sonntag, 29. September, 10.30 Uhr, im Utopolis Coburg. Einritt drei Euro, für Mitglieder der Historischen Gesellschaft Coburg frei. Foto: Jürgen Brückner