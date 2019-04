Kürschner und Schröppel sind Bayerischer Meister

Reiner Kürschner aus Nordhalben und Fritz Schröppel aus Ludwigsstadt sind bei den Herren für den Verbandsligisten TSV Windheim im Einsatz. Im Seniorenbereich schlagen beide jedoch noch für den TTC Tiefenlauter in der Altersklasse 60 auf. Nun feierten die beiden Frankenwälder zusammen mit Kürschners früheren Mannschaftskameraden beim FC Nordhalben, Günter Fuhrmann, die Bayerische Meisterschaft.

Als ungeschlagener Meister der Verbandsliga Nord hatten die Tischtennis-Senioren unter dem Dach des TTC Tiefenlauter die Play-off-Runde um die Bayerische Meisterschaft erreicht. Bei den im oberbayerischen Gaimersheim ausgetragenen Titelkämpfen wurde das Trio Kürschner, Schröppel und Fuhrmann souveräner Meister und qualifizierte sich damit für die Deutsche Meisterschaft am 25. und 26. Juni im badischen Viernheim.

Am Start waren die Meister und Vizemeister der beiden Verbandsoberliga-Staffeln. In der ersten Tagespartie fertigte Tiefenlauter den Zweitplatzierten der Verbandsliga Süd, den BCF Wolfratshausen, mit 4:0 ab. Überraschend klar mit 5:0 wies der CVJM Erlangen den Süd-Sieger ASV Biburg in die Schranken. Im Endspiel gerieten die Erlanger gegen den TTC mit 1:4 unter die Räder.

TTC Tiefenlauter - BCF Wolfratshausen 4:0

Noch nicht einmal einen Satzgewinn gönnten die Oberfranken den Oberbayern.

Ergebnisse: Kürschner - Widmann 3:0, Fuhrmann - Ruckstuhl 3:0, Schröppel - Fleischer 3:0, Kürschner/Schröppel - Widmann/Fleischer 3:0.

TTC Tiefenlauter - CVJM Erlangen 4:1

Günter Fuhrmann von der dritten TTC-Herren-Mannschaft (Bezirksliga) musste sich lediglich zum Auftakt geschlagen geben. Für den Ausgleich sorgte Reiner Kürschner, der in der vergangenen Saison noch im Bayernligateam des TTC spielte. Das Verbandsspiel hatten Schröppel, Fuhrmann und Rolf Eberhardt im März mit 4:0 gegen die gleiche mittelfränkische Formation gewonnen. hf

Ergebnisse: Fuhrmann - Gottinger 0:3, Kürschner - Kurica 3:0, Schröppel - Fischer 3:0, Kürschner/Schröppel - Gottinger/Fischer 3:1, Fuhrmann - Kurica 3:0.