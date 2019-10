Kürbisfest in Altendorf

Die Gemeinde lädt am kommenden Sonntag zum weit über die Landkreisgrenzen bekannten Altendorfer Kürbisfest ein.

Bereits am Samstag, 5. Oktober, startet die 16. Altendorfer Kürbisnacht mit Livemusik von "Arizona Joel & Friends" am Dorfplatz. Am Sonntag geht es dann weiter um 10.15 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst in der Pfarrkirche "Maria - Königin des Friedens". Um 11.30 Uhr ist ein Rundgang durch das Kürbisdorf geplant. Ab 13.30 unterhält die Gunzendorfer Blaskapelle die Besucher, gefolgt vom Auftritt der Kindergartenkinder gegen 14.30 Uhr. Danach ist um 15 Uhr der Xonx-Verein Altendorf und um 16 Uhr die Jugendblaskapelle Buttenheim zu hören. Um 17 Uhr wird der Altendorfer Kinderkürbiskönig ausgerufen, gefolgt von der Proklamation des 24. Altendorfer Kürbiskönigs um 17.30 Uhr. asp