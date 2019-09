Kürbisfest im Park

Zu einem Kürbisfest lädt der Pressecker Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr in den Park hinter dem Rathaus ein. Die Kürbiswichtel und der Posaunenchor empfangen die Besucher mit kleinen Gaben und musikalischen Klängen. Dem Motto gemäß gibt es eine leckere Kürbissuppe, alternativ eine Käsesuppe, Weißwürste mit Laugenbrezen und ein opulentes Torten- und Kuchenbuffet. Live-Musik lädt zum Verweilen ein. Das vielfältige Marktangebot regionaler Anbieter beinhaltet Kürbisse in allen Formen und Farben, Marmeladen und Honig, geräucherte Forellen, Kartoffeln, Blumen und Trockensträuße, Körbe und Gartendeko, Salben und Wolle und vieles mehr. Kinder können unter Anleitung kleine Körbe flechten. Die Veranstaltung findet auch bei ungemütlichem Wetter statt, dann aber im Paul-Gerhardt-Haus. red