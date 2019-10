Kürbis steht im Mittelpunkt

Zum Erntedank lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 6. Oktober, um 10.15 Uhr bei einem Familiengottesdienst in der Dreieinigkeitskirche ein. Dabei steht eine besonders große Frucht im Mittelpunkt: der Kürbis. Dieser erzählt in seiner Pracht und Vielseitigkeit zu allererst von dem Segen, der auf allem Wachsen und Gedeihen liegt. Mit einer Geschichte, einem Kürbisquiz und Liedern der Kirchenband soll dieses Segens gedacht und dafür gedankt werden. Die Kinder des evangelischen Kindergartens werden den Gottesdienst mitgestalten. Damit der Erntedank sichtbar und greifbar werden kann, bittet die Kirchengemeinde um Erntegaben. Diese können im Laufe der Woche jederzeit in die offene Kirche gebracht werden. Sie kommen der "Tafel" in Lichtenfels zugute.

In Herreth findet ein festlicher Erntedankgottesdienst als "Ohmdkirchn" bereits am Samstag, 5. Oktober, ab 19 Uhr in der Jakobuskirche statt. red