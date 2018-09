Küpserin vergisst Börse auf Parkplatz: weg

Einer 37-jährigen Frau aus Küps wurde am Samstag gegen 12.45 auf dem Parkplatz des Sonderpostenbaumarktes in Burgkunstadt die Geldbörse entwendet. Die Frau hatte den Geldbeutel unabsichtlich auf dem Parkplatz liegenlassen. Sie bemerkte dies jedoch sofort und kehrte, kurz nachdem sie den Parkplatz verlassen hatte, wieder zurück. Die Geldbörse war jedoch bereits entwendet worden. Zeugen der Tat oder der Täter selbst werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.